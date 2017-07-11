Жильцы дома в центре Петрозаводска возмущены решением властей снести забор у их дома

Власти Петрозаводска посчитали, что забор у дома №34а по улице Красной поставлен незаконно и решили его снести.

Недавно на заборе данного дома появилось уведомление о демонтаже самовольно установленного, как считают в мэрии, ограждения с воротами. Власти намерены снести забор с 10 по 28 июля своими силами и средствами.

По данным мэрии, земельный участок является землей общего пользования. Забор необходимо снести, чтобы там сделать сквозной проезд для "скорых" и пожарных. В настоящее время там тупик.

Как рассказал "Столице на Онего", живущий в этом доме заслуженный врач РФ, почетный гражданин Петрозаводска Анатолий Зильбер, если снести забор, сделать сквозной проезд, то площадь и так маленького двора уменьшится, а жильцы, выходя из дома, фактически будут попадать на проезжую часть.

"Я не согласен со сносом забора и хочу, чтобы все осталось, как было. Это принесет вред многим людям, но не принесет никакой пользы. Вся эта ситуация – результат чиновничьей недоработки", - прокомментировал ситуацию Анатолий Зильбер.

По мнению жильцов, власти хотят снести забор, в том числе и для того, чтобы продлить улицу Крупскую до недавно построенного рядом офисного центра.

"Наш двор хотят превратить в проезжую часть. Только не ясно, зачем. Дому более 10 лет и никогда ничего не мешало, а тут построили офисный центр и сразу захотели все снести. Очень странно", - рассказали жильцы дома.

По данным мэрии Петрозаводска, подрядчик снесет часть забора, то есть демонтирует мешающие свободному проезду автомобилей части ограждения. Начать работы по сносу планируется в конце этой или уже на следующей неделе.