Жириновский хочет наказывать больных депутатов

Все депутаты от ЛДПР уже сделали прививки от свиного гриппа.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил штрафовать заболевших депутатов Госдумы, не сделавших прививки от гриппа, сообщает ТАСС.

По его словам, такие парламентарии заслуживают наказание за халатное отношение к своему здоровью.

По информации Всемирной организации здравоохранения, сезонный грипп поражает от 3 млн до 5 млн человек в год, а также приводит к 250-500 тысячам смертей.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила в начале заседания, что пять из 35 отсутствующих депутатов временно нетрудоспособны.

После этого Жириновский заявил, что депутаты должны делать прививки, чтобы быть трудоспособными.

"Я убедительно прошу сделать всех прививки. Из трех штаммов один самый страшный - свиной грипп. Фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, то давайте из зарплаты вычитывать за их небрежность к своему здоровью", - предложил Жириновский.