Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
19:10, 20 Сентября 2017
фото: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Жириновский подал в суд из-за синтетической рубашки

По теме

Ртутные лампы можно будет завтра сдать в Петрозаводске
20.09.17 18:40
Стоимость ОСАГО для пьяных водителей могут увеличить в пять раз
20.09.17 18:20
Мошенники придумали новый метод кражи денег с банковских карт
20.09.17 18:01
Все новости
Загрузка...

Отмечается, что парламентарий оценил размер полагающейся ему компенсации в 100 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в суд из-за того, что в компании, которая занимается продажей мужской одежды из Италии, ему продали рубашку с содержанием синтетики в ткани, пишет life.

"Его обманули как потребителя, — сообщили в пресс-службе депутата РИА "Новости". — Причём обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара".

Как оказалось, Жириновский заказал рубашку из чистого хлопка, однако, получив свой заказ, обнаружил, что ткань, из которой пошита рубашка, частично состоит из синтетики.

Отмечается, что стоимость представленных на сайте компании рубашек составляет от 24 до 78 тысяч рублей.

По теме

Ртутные лампы можно будет завтра сдать в Петрозаводске
20.09.17 18:40
Стоимость ОСАГО для пьяных водителей могут увеличить в пять раз
20.09.17 18:20
Мошенники придумали новый метод кражи денег с банковских карт
20.09.17 18:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
15.09.2017, 14:30
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь!
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 24
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2017 17:09
Частная жизнь
"Хочу на зону" 3
В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»