19:10, 20 Сентября 2017
Жириновский подал в суд из-за синтетической рубашки
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Отмечается, что парламентарий оценил размер полагающейся ему компенсации в 100 тысяч рублей.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в суд из-за того, что в компании, которая занимается продажей мужской одежды из Италии, ему продали рубашку с содержанием синтетики в ткани, пишет life.
"Его обманули как потребителя, — сообщили в пресс-службе депутата РИА "Новости". — Причём обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара".
Как оказалось, Жириновский заказал рубашку из чистого хлопка, однако, получив свой заказ, обнаружил, что ткань, из которой пошита рубашка, частично состоит из синтетики.
Отмечается, что стоимость представленных на сайте компании рубашек составляет от 24 до 78 тысяч рублей.
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