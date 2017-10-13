Жирнель покинул министерство экономического развития Карелии

Первый замминистра экономического развития и промышленности Карелии Евгений Жирнель покинул свой пост.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в ведомстве.

"В настоящее время эта должность свободна", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2016 года Жирнель был назначен первым заместителем министра. Позже, в феврале 2017 года, Евгений Жирнель стал и.о. министра экономического развития и промышленности.

В сентябре 2017 года новый глава Карелии Артур Парфенчиков назначил на эту должность Дмитрия Матвиеца, а Жирнель вернулся на пост первого зама, но позже уволился.

Евгенией Жирнель окончил Петрозаводский государственный университет в 2001 году, а в 2006 году аспирантуру института экономики КарНЦ РАН. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Стратегическое управление пространственным развитием региона (на примере Республики Карелия)" в диссертационном совете Института проблем региональной экономики РАН. С 2004 года работал в Институте экономики КарНЦ РАН. С 2008 по 2013 годы являлся ученым секретарем института, с мая 2013 года занимал должность заместителя директора по научной работе. После этого стал стал заместителем председателя Карельского научного центра РАН по научно-организационной работе.