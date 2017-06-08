12:26, 08 Июня 2017
Житель Беларуси пропал в Петрозаводске
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Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести гражданина Беларуси.
Гражданин Республики Беларусь 27-летний Вадим Форад 11 мая ушел из центра "Истоки", расположенного в Петрозаводске, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
На вид 27 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза серые, волосы прямые рыжие.
Был одет в толстовку чёрного цвета с капюшоном, штаны спортивные чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (8142)739229, 89814054144 или 02 (с мобильного-102).
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