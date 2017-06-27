Житель Беломорска избил мать, а после набросился на полицейского

В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в мае сотрудник полиции прибыл в одну из квартир в Беломорске, где местный 44-летний житель в состоянии алкогольного опьянения избил свою мать.

Полицейский в квартире принимал от женщины заявление, когда обвиняемый напал на него и ударил рукой. После этого к злоумышленнику была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.