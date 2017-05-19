14:06, 19 Мая 2017
Житель Беломорска собрал в городе канализационные люки и сдал в металлолом
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Полиция Беломорска установила подозреваемого в хищении канализационных люков, сообщает МВД Карелии.
Ночью на одной из улиц Беломорска пропали чугунные крышки канализационных люков. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, составил несколько тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 41-летнего местного жителя. Люки он сдал в пункт приема металлолома. Ранее мужчина был уже осужден за причинение вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 У РФ.
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