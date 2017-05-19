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14:06, 19 Мая 2017

Житель Беломорска собрал в городе канализационные люки и сдал в металлолом

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Полиция Беломорска установила подозреваемого в хищении канализационных люков, сообщает МВД Карелии.

Ночью на одной из улиц Беломорска пропали чугунные крышки канализационных люков. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, составил несколько тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 41-летнего местного жителя. Люки он сдал в пункт приема металлолома. Ранее мужчина был уже осужден за причинение вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 У РФ.

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