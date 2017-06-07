Житель Беломорска, судимый за драку с полицией, снова набросился на стражей порядка

В Беломорском районе мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает СУСК по Карелии.

В ночь на 4 апреля сотрудники полиции прибыли в одно из общежитий в Беломорске, где 31-летний местный житель, находясь в гостях, перебрал со спиртными напитками и нарушал общественный порядок.

Полицейские потребовали прекратить противоправные действия и покинуть помещение.

В ответ мужчина напал на них, причинив телесные повреждения. После этого к нему была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

Суд приговорил злоумышленника, ранее судимого за совершение аналогичного преступления, к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима.