Житель Финляндии лишился 6 тыс. евро в Карелии

В Сортавальском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег у иностранца.

По данным МВД Карелии, иностранный гражданин приехал в Сортавалу отдохнуть. Там он познакомился с молодыми людьми и согласился с ними выпить. Спустя время он оказался в гостях.

"Тот вечер спонсировал иностранец, при этом новым знакомым удалось подсмотреть пин-код от его пластиковой карты. Только покинув Россию, мужчина обнаружил пропажу карты. Еще один сюрприз ждал его в банке. Выяснилось, что со счета были обналичены порядка 6 000 евро. Потерпевшему пришлось вновь вернуться в город Сортавала и пообщаться с полицией", - рассказали в пресс-службе ведомстве.

Оперативники МВД выяснили, что недавние спутники заявителя эти дни вели роскошный образ жизни – в ресторанах, магазинах, также они щедро дарили подарки друзьям. Также удалось выяснить, что одному из них, 36-летнему местному жителю, наскучила жизнь в Карелии и он уехал в Санкт-Петербург. Там он и был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время оба фигуранта, ранее имевшие проблемы с законом, установлены. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.