Житель Карелии госпитализирован после ДТП с перевернувшимся автомобилем

В Муезерском районе перевернулся автомобиль, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

Утром в четверг 21-летний водитель ВАЗ-2110 перевернулся на 4-м км подъездной дороги к посёлку Ондозеро.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.