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18:40, 30 Мая 2017

Житель Карелии лишился денег на автовокзале

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Ранее судимый молодой человек перевел чужие средства для своего ребенка.

Как сообщили в МВД Карелии, 26 мая в полицию от 32-летнего жителя Олонца поступило заявление о краже. Он сообщил, что у него похитили деньги, но заметил он это не сразу.

Олончанин находился на территории петрозаводского автовокзала, когда к нему обратился незнакомец с просьбой одолжить мобильный телефон для срочного звонка. Проситель, действительно, позвонил и вернул устройство связи. Лишь некоторое время спустя мужчина обнаружил мобильное оповещение о переводе денежных средств на чей-то счет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – ранее судимого 19-летнего уроженца поселка Чална Пряжинского района. Полицейские выяснили, что молодой человек одолжил телефон, чтобы воспользоваться чужим мобильным приложением. Со счета потерпевшего он перевел себе 3 500 рублей. Подозреваемый рассказал, что недавно устроился на работу, а деньги ему срочно понадобились для покупки предметов гигиены для ребенка.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело.

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