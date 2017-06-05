Житель Карелии не выдержал условного наказания и был отправлен за решетку

В Лахденпохском районе местный житель не выполнял условий отбывания условного наказания и был отправлен в колонию-поселение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Лахденпохьи в 2016 году за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести был приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В ходе судебного заседания установлено, что в связи с нарушениями порядка и условий отбывания условного наказания суд в марте 2016 года продлил осужденному испытательный срок на 2 месяца. Кроме того, по решению суда на него была возложена дополнительная обязанность – регулярно являться к врачу-наркологу и при необходимости пройти повторный курс лечения от алкоголизма.

Несмотря на это, в период отбытия условного осуждения указанный гражданин 7 раз нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, а также самостоятельно прервал назначенный курс лечения от алкоголизма.

Прокуратура района признала представление уголовно-исполнительной инспекции обоснованным и поддержала его в судебном заседании.

Постановлением суда представление удовлетворено, условное осуждение по приговору суда отменено, осужденный направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонию-поселение.