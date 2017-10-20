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Новости. Криминал
15:27, 20 Октября 2017

Житель Карелии неудачно съездил за спиртным

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Его подвел автомобиль работодателей.

В полицию Прионежского района поступило сообщение от представителей одного из предприятий, расположенных в районе. Работники сообщили, что с территории пропал КрАЗ, рассказали в МВД Карелии.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа по дороге, ведущей к поселку, обнаружила автомобиль. В нем никого не было, также не имелось свидетелей, которые могли бы сообщить детали происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции восстанови картину происшествия. Уроженец севера Карелии устроился на работу к предпринимателям. Осенним утром он решил продолжить начатое накануне веселье. Заведя грузовик, молодой мужчина отправился в соседний поселок за спиртным. До пункта назначения доехал, а затем машина сломалась. Осознавая, что совершил правонарушение, гражданин оставил транспорт и скрылся. При этом у работодателя не было четких установочных данных о нем.

Подозреваемый в совершении угона разыскан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Ранее 24-летний фигурант его не был судим.

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