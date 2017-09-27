Житель Карелии обокрал гараж, не открывая двери

В Кондопоге владелец гаража лишился ценных вещей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратился местный житель с сообщением о пропаже ценных вещей из гаража. Исчезли два аккумулятора, подвесной лодочный мотор и железная решетка.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что недавно некоторые похищенные предметы сдавал в пункт вторсырья нигде не работающий 24-летний местный житель. В ходе дальнейшей работы по заявлению полицейские установили точную картину происшествия.

Молодой мужчина проник в гараж через проем в стене, имевшийся ранее. Он похитил ценные вещи, затем часть из них сбыл за 3 тысячи рублей. Лодочный мотор полицейскими был обнаружен у подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Ранее несудимому гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.