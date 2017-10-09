Житель Карелии обокрал гостей молельного дома

Оперативники Лоухского района раскрыли обстоятельства кражи, совершенной в церкви, сообщает МВД Карелии.

Житель одного из поселков Лоухского района заявил, что у него похитили мобильный телефон во время нахождения в церкви.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в поселке побывал новый человек. Он приезжал к знакомому, но не застал его дома, а потому попросился в молельный дом, чтобы его накормили. Оказавшись там, он проник в гардеробную и проверил карманы одежды, оставленной гостями. Обнаружив мобильный телефон, он похитил его.

Оперативники установили личность подозреваемого – 20-летнего местного жителя. Телефон он использовал для собственных нужд, вставив в него свою сим-карту.