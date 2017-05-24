Житель Карелии обокрал умершую родственницу

В Кеми мужчина похозяйничал в квартире умершей родственницы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступило сообщение криминального характера от местной жительницы, проживающей в доме по улице Гидростроителей. Она рассказала, что в соседнюю квартиру проникли воры и похитили телевизор с ресивером. Выяснилось, что в конце прошлого года хозяйка обворованной квартиры умерла, а ее близкие оставили соседке ключи, чтобы та могла присматривать за жильем.

Было установлено, что злоумышленник проник в жилье через окно, разбив его. Таким же образом он покинул квартиру, забрав технику. По предварительной оценке, ущерб составил 6,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний родственник умершей пенсионерки. Мужчина дал признательные показания. Установлено, что похищенное имущество он перепродал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.