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12:51, 24 Мая 2017

Житель Карелии обокрал умершую родственницу

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В Кеми мужчина похозяйничал в квартире умершей родственницы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступило сообщение криминального характера от местной жительницы, проживающей в доме по улице Гидростроителей. Она рассказала, что в соседнюю квартиру проникли воры и похитили телевизор с ресивером. Выяснилось, что в конце прошлого года хозяйка обворованной квартиры умерла, а ее близкие оставили соседке ключи, чтобы та могла присматривать за жильем.

Было установлено, что злоумышленник проник в жилье через окно, разбив его. Таким же образом он покинул квартиру, забрав технику. По предварительной оценке, ущерб составил 6,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний родственник умершей пенсионерки. Мужчина дал признательные показания. Установлено, что похищенное имущество он перепродал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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