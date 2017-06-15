Житель Карелии оплатил почти миллионный долг, чтобы не лишиться машины за 120 тысяч

В Костомукше местный житель оплатил 902 тысячи рублей долга, чтобы у него не отобрали машину, оцененную в 121 тысячу рублей, сообщили в управлении Службы судебных приставов.

В отделе судебных приставов Костомукши на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 902 тыс. руб., из них 61 тыс. руб. - исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

Поскольку должником в установленный законом для добровольного исполнения срок задолженность погашена не была, судебным приставом-исполнителем взыскание было обращено на транспортное средство, принадлежащее должнику на праве собственности, которое было оценено специалистом в 121 тыс. рублей.

Узнав об этом, гражданин погасил задолженность перед взыскателями в полном объеме и сохранил за собой транспортное средство.