Житель Карелии попал в больницу после ссоры с супругой

В больницу Кондопоги привезли мужчину с ножевым ранением, в совершении преступления полиция подозревает его супругу.

Как рассказали в карельском МВД, утром 9 июля в Кондопожскую районную больницу был доставлен 37-летний местный житель с проникающим ножевым ранением грудной клетки. О данном факте медики сообщили в дежурную часть полиции.

"Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району установили, что мужчина получил ранения в результате утренней ссоры с женой. Она схватила кухонный нож и нанесла им удары. В ходе работы с подозреваемой она созналась в содеянном", - отметили в ведомстве.

В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ.