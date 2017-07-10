13:56, 10 Июля 2017
Житель Карелии попал в больницу после ссоры с супругой
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В больницу Кондопоги привезли мужчину с ножевым ранением, в совершении преступления полиция подозревает его супругу.
Как рассказали в карельском МВД, утром 9 июля в Кондопожскую районную больницу был доставлен 37-летний местный житель с проникающим ножевым ранением грудной клетки. О данном факте медики сообщили в дежурную часть полиции.
"Сотрудники ОМВД России по Кондопожскому району установили, что мужчина получил ранения в результате утренней ссоры с женой. Она схватила кухонный нож и нанесла им удары. В ходе работы с подозреваемой она созналась в содеянном", - отметили в ведомстве.
В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ.
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