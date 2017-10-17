Житель Карелии проспал гитару и мобильники

В Лахденпохье мужчина обокрал крепко спящего приятеля.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Лахденпохского района обратился житель города с сообщением о том, что у него из квартиры пропало имущество. Как пояснил заявитель, он проснулся утром и обнаружил отсутствие гитары и двух мобильных телефонов. Самостоятельные попытки установить, что произошло, результатов не дали.

Сотрудники полиции восстановили картину происшествия. Еще летом в гостях у владельца вещей побывал местный житель. Октябрьским вечером он искал компанию для беседы. Увидев в знакомом окне свет, 29-летний мужчина решил вновь посетить приятеля. Дверь в квартиру оказалась открыта, а хозяин крепко спал. Как установили стражи порядка, именно тогда гость решил похитить ценности, попавшиеся ему на глаза. В дальнейшем один мобильный телефон подозреваемый оставил себе, второй подарил подруге. Также поступил с гитарой – безвозмездно отдав еще одному приятелю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие продолжается.