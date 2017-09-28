17:20, 28 Сентября 2017
Житель Карелии пытался обокрасть пункт приема ягод
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Полиция Суоярви возбудила уголовное после попытки кражи ягод, сообщает МВД Карелии.
В ночь на 27 сентября в дежурную часть Суоярвского района поступило сообщение от местной жительницы о попытке кражи. На территорию частного дома проник неизвестный и собрался похитить мешки с брусникой. Хозяева заметили молодого человека, остановили и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан.
Он пояснил, что захотел легкого заработка. Зная, что по этому адресу ведется закупка дикорастущих ягод, он решил их похитить.
В настоящее время 23-летнему местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
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