Житель Карелии пытался обокрасть пункт приема ягод

Полиция Суоярви возбудила уголовное после попытки кражи ягод, сообщает МВД Карелии.

В ночь на 27 сентября в дежурную часть Суоярвского района поступило сообщение от местной жительницы о попытке кражи. На территорию частного дома проник неизвестный и собрался похитить мешки с брусникой. Хозяева заметили молодого человека, остановили и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан.

Он пояснил, что захотел легкого заработка. Зная, что по этому адресу ведется закупка дикорастущих ягод, он решил их похитить.

В настоящее время 23-летнему местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).