Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком

В Карелии мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, а также удерживали деньги на содержание бывшей жены, сообщили в УФССП республики.

В Карелии возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины об удержании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с ежемесячными платежами в размере 5197 рублей. Кроме этого в отношении этого же гражданина возбуждено исполнительное производство об удержании алиментов на содержание бывшей жены с ежемесячными платежами в размере 9233 рублей.

В конце 2016 года мужчина, обязанный выплачивать алименты, уволился из организации, в которой производились удержания из заработной платы. О новом месте работы судебному приставу не сообщил, выплачивать алименты прекратил, в связи с чем у него образовалась задолженность.

В рамках исполнительного производства судебный пристав отправился по адресу регистрации и возможного местонахождения должника, но застать его не удавалось, а вот на телефонные звонки мужчина всегда отвечал, убеждая, что находится в данный момент не в Петрозаводске, а проживает за границей, поэтому явиться на прием к приставу не может.

Спустя некоторое время бывшая жена должника сообщила, что мужчина собирался уехать из Петрозаводска, так как планировал искать работу в другом регионе страны и предоставила его фотографию.

На странице "ВКонтакте" одного из друзей петрозаводчанина была обнаружена фотография, на которой тот находился вместе с должником по алиментам из Петрозаводска. Фото было сделано на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге.

Зайдя на официальный сайт завода "Уралмаш", судебный пристав обнаружил, что должник является не самым рядовым сотрудником, а находится в списке руководителей.

После того, как были получены сведения о месте работы должника и начались удержания с его заработной платы, беглец сам позвонил судебному приставу-исполнителю и сообщил свой адрес, по которому проживает в Екатеринбурге.

Взыскательница была удовлетворена результатом работы судебного пристава-исполнителя и выразила благодарность.