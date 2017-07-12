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Новости. Общество
12:26, 12 Июля 2017

Житель Карелии сбежал в Екатеринбург, чтобы не содержать бывшую жену с ребенком

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В Карелии мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, а также удерживали деньги на содержание бывшей жены, сообщили в УФССП республики.

В Карелии возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины об удержании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с ежемесячными платежами в размере 5197 рублей. Кроме этого в отношении этого же гражданина возбуждено исполнительное производство об удержании алиментов на содержание бывшей жены с ежемесячными платежами в размере 9233 рублей.

В конце 2016 года мужчина, обязанный выплачивать алименты, уволился из организации, в которой производились удержания из заработной платы. О новом месте работы судебному приставу не сообщил, выплачивать алименты прекратил, в связи с чем у него образовалась задолженность.
В рамках исполнительного производства судебный пристав отправился по адресу регистрации и возможного местонахождения должника, но застать его не удавалось, а вот на телефонные звонки мужчина всегда отвечал, убеждая, что находится в данный момент не в Петрозаводске, а проживает за границей, поэтому явиться на прием к приставу не может.
Спустя некоторое время бывшая жена должника сообщила, что мужчина собирался уехать из Петрозаводска, так как планировал искать работу в другом регионе страны и предоставила его фотографию.

На странице "ВКонтакте" одного из друзей петрозаводчанина была обнаружена фотография, на которой тот находился вместе с должником по алиментам из Петрозаводска. Фото было сделано на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге.

Зайдя на официальный сайт завода "Уралмаш", судебный пристав обнаружил, что должник является не самым рядовым сотрудником, а находится в списке руководителей.

После того, как были получены сведения о месте работы должника и начались удержания с его заработной платы, беглец сам позвонил судебному приставу-исполнителю и сообщил свой адрес, по которому проживает в Екатеринбурге.

Взыскательница была удовлетворена результатом работы судебного пристава-исполнителя и выразила благодарность.

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Комментарии

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Варвара
2017-07-12 13:03:51
Впопов так в Испанию сбежал..пузико греет..балдеет наверное песенку поет.............ойёййййййййй Я на солнышке сижу,
Я на солнышко гляжу,
Всё сижу и сижу,
И на солнышко гляжу.

Носорог-рог-рог идёт,
Крокодил-дил-дил плывёт,
Только я все сижу
И на солнышко гляжу.

Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Всё лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.

Рядом львёночек лежит
И ушами шевелит,
Только я всё лежу
И на львёнка не гляжу.
Только я всё лежу
И на львёнка не гляжу.
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