08:05, 13 Июля 2017
Житель Карелии сломал нос полицейскому
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Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 24 мая 38-летний мужчина, представлявший опасность для окружающих, в том числе родственников, оказал сопротивление полицейскому, исполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка, ударив старшего сержанта и сломав ему нос.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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