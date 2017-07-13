Житель Карелии сломал нос полицейскому

Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 24 мая 38-летний мужчина, представлявший опасность для окружающих, в том числе родственников, оказал сопротивление полицейскому, исполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка, ударив старшего сержанта и сломав ему нос.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.