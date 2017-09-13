18:20, 13 Сентября 2017
Житель Карелии совершил преступление на рыбалке
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В Кемском районе местный житель выехал на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть ОМВД России по Кемскому району обратились представители предприятия с сообщением о краже рыболовной сети. Она была установлена для проведения работ по воспроизводству популяции семги.
Сотрудники полиции установили подозреваемого – 33-летнего местного жителя. Как выяснили полицейские, мужчина рыбачил с помощью удочки неподалеку от места установки сети. Заметив чужое имущество, он похитил его и спрятал в лесу. В дальнейшем намеревался использовать сеть для личных нужд.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято полицейскими.
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