Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела за попытку совершить преступление

Олонецкие полицейские установили подозреваемого в попытке угона мопеда, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Олонецкому району обратился житель одного из поселков с сообщением о происшествии.

Заявитель рассказал, что на мопеде приехал в Олонец в гости.

Средство передвижения он оставил у подъезда, причем пристегнул противоугонным тросом.

Время спустя молодой человек вышел из дома и обнаружил, что трос от мопеда поврежден. К транспорту кто-то явно прикасался.

В установлении обстоятельств полицейским помогли записи придомового видеонаблюдения. Стражи порядка выяснили, что в день происшествия в том же доме оказался ранее судимый 27-летний олончанин. Обнаружив у подъезда мопед, он решил покататься. Для этого подозреваемый демонтировал трос, а завести транспортное средство у него не получилось.

По факту попытки угона возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.