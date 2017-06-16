Житель Карелии выиграл более 9 млн рублей, купив билет на почте

Свыше 9 млн рублей выиграл житель Карелии по лотерейному билету, приобретенному в отделении "Почты России".

"Суперприз в размере 9,25 млн рублей был разыгран в 93-м тираже лотереи "Золотая подкова". Выигрышным оказался билет, купленный в одном из отделений Почты России в Карелии. Данный выигрыш стал одним из самых крупных за всю историю продажи лотерейных билетов в отделениях почтовой связи", - рассказали сегодня в карельского филиале "Почты России".

Полный выигрыш победителя составит 9,35 млн рублей с учетом побед в других выигрышных категориях.

По данным статистики государственных лотерей, за 5 месяцев текущего года в отделениях Почты России объем продаж лотерейных билетов возрос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 6,5 млн выигрышных билетов оплачены посетителям Почты России непосредственно в отделениях почтовой связи, по выигрышным билетам выплачено свыше 824,5 млн рублей. В отделениях почты выплачиваются только выигрыши, не превышающие 1000 рублей, более крупные выигрыши выплачивают авторизованные представители оператора лотерей.