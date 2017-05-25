Житель Карелии убил друга своей возлюбленной

Убийство произошло в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в Следкоме Карелии.

В одной из квартир поселка Надвоицы Сегежского района 16 мая было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Сегежа возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции установлен 35-летний мужчина, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к себе домой, где обнаружил знакомого своей сожительницы, которого она привела в квартиру.

Между мужчинами произошел конфликт и обвиняемый несколько раз ударил ножом друга своей возлюбленной. Незваный гость от полученных ран скончался на месте происшествия.

Обвиняемого заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.