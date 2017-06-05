Житель Карелии угнал машину, которую хозяин ремонтировал, готовя к техосмотру

В Пряжинском районе задержали нетрезвого угонщика из Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром 3 июня сотрудники дорожно-патрульной службы в Пряжинском районе обратили внимание на автомобиль, двигавшийся с выключенными фарами.

Остановив его для проверки, полицейские выяснили, что водитель - житель Кондопоги не только не имел документов, подтверждающих право на управление данным транспортным средством, но и находился в нетрезвом состоянии.

По словам 29-летнего задержанного, автомашину он угнал несколько часов назад в родном городе и рассчитывал к утру приехать к своим знакомым. Проверяя полученную информацию, сотрудники ГИБДД связались с коллегами из города бумажников.

Полицейские Кондопоги установили владельца автомобиля. Как оказалось, уходя утром на работу, он даже не обратил внимания на отсутствие машины. В последнее время мужчина ремонтировал автомобиль, готовя его к прохождению техосмотра.

За совершение угона в отношении подозреваемого, который уже не раз совершал аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело. Сам же он за управление транспортным средством в состоянии опьянения подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.