Житель Карелии украл у родственника деньги и бутылку водки

Пудожский районный суд приговорил к 4 годам колонии жителя республики за грабеж.

Судом установлено, что в феврале 2017 года 29-летний пудожанин после совместного распития спиртных напитков с родственником сбил его с ног, избил руками, ногами по лицу и туловищу, а также забрал из кармана одежды потерпевшего 1500 рублей и отобрал пакет с бутылкой водки.

Ранее злоумышленник отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение умышленного особо тяжкого преступления против личности и за преступления против собственности, но был условно-досрочно освобожден.

Суд отменил условно-досрочное освобождение и назначил наказание по совокупности приговоров в виде 4 лет лишения свободы, которое с учётом опасного рецидива преступлений осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.