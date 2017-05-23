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14:53, 23 Мая 2017

Житель Карелии украл у сотового оператора почти 300 тысяч рублей

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Следователи петрозаводской полиции завершили расследование уголовного дела по факту хищения 292 тысяч рублей у оператора сотовой связи, сообщает МВД Карелии.

Деньги у оператора сотовой связи были похищены с ноября по декабрь 2016 года. Администрация компании обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Прионежского района.

Работая в данной компании в Петрозаводске, он имел доступ к корпоративным электронно-информационным ресурсам. С их помощью он отслеживал клиентов со всей страны, длительное время не обращавшихся за возвратом денежных средств. Как правило, это были невостребованные платежи за услуги сотового оператора.

Мужчина оформлял фиктивный возврат денег клиентам. В результате компания лишилась 227 тысяч рублей. Еще 65 тысяч рублей молодой человек забрал напрямую из кассовых аппаратов офиса.

В ходе следствия злоумышленник возместил ущерб в размере 25 тысяч рублей.

Материалы дела по ч. 1 ст. 159 и ч. 1 ст. 160 УК РФ направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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