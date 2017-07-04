Житель Карелии в ходе пьянки лишился крупной суммы

Подозреваемого приятеля потерпевшего задержали по горячим следам.

Как сообщили в МВД Карелии, 32-летний житель Беломорска поздним вечером 1 июля созвал знакомых на дружескую посиделку. На приглашение откликнулись пять человек. Чтобы угощение не заканчивалось, хозяин в течение вечера отдавал свою банковскую карту приятелям, называл парольную информацию и отправлял в магазин.

Через пару часов, когда дом опустел, гостеприимный беломорчанин обнаружил на мобильном телефоне уведомление о списании 20 тысяч рублей. Карты в барсетке не оказалось. Данная сумма является значительной для потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в краже. Им оказался ровесник заявителя. Деньги он успел потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.