Житель Карелии вез из Финляндии еду для себя и кошек, но переборщил с количеством
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Более 20 кг готовой мясной, молочной продукции и кормов для животных пришлось вернуть жителю Сортавалы в Финляндию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
В минувшие выходные, 29 сентября, житель Сортавалы, следуя через пограничный пункт пропуска "Вяртсиля" из Финляндии, пытался ввезти на территорию России сыр, колбасные изделия и корм для кошек с превышением разрешенной нормы в 20 кг 100 г.
Ввиду отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарного сертификата страны-отправителя груз владельцем возвращен на сопредельную территорию.
В протоколе об административном правонарушении путешественник указал, что о нормах ввоза не знал.
За выявленное нарушение требований действующего законодательства нарушитель оштрафован на 500 рублей.
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