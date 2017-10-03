Житель Карелии вез из Финляндии еду для себя и кошек, но переборщил с количеством

Более 20 кг готовой мясной, молочной продукции и кормов для животных пришлось вернуть жителю Сортавалы в Финляндию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувшие выходные, 29 сентября, житель Сортавалы, следуя через пограничный пункт пропуска "Вяртсиля" из Финляндии, пытался ввезти на территорию России сыр, колбасные изделия и корм для кошек с превышением разрешенной нормы в 20 кг 100 г.

Ввиду отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарного сертификата страны-отправителя груз владельцем возвращен на сопредельную территорию.

В протоколе об административном правонарушении путешественник указал, что о нормах ввоза не знал.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства нарушитель оштрафован на 500 рублей.