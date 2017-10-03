Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:38, 03 Октября 2017

Житель Карелии вез из Финляндии еду для себя и кошек, но переборщил с количеством

По теме

Мэрия приняла все 20 детских площадок, которые были построены благодаря помощи из Москвы
03.10.17 12:10
Артур Парфенчиков вошел в пятерку самых сексуальных губернаторов России
03.10.17 11:58
В субботу на Древлянке-8 прошел необычный День открытых дверей
03.10.17 11:55
Все новости
Загрузка...

Более 20 кг готовой мясной, молочной продукции и кормов для животных пришлось вернуть жителю Сортавалы в Финляндию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувшие выходные, 29 сентября, житель Сортавалы, следуя через пограничный пункт пропуска "Вяртсиля" из Финляндии, пытался ввезти на территорию России сыр, колбасные изделия и корм для кошек с превышением разрешенной нормы в 20 кг 100 г.

Ввиду отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарного сертификата страны-отправителя груз владельцем возвращен на сопредельную территорию.

В протоколе об административном правонарушении путешественник указал, что о нормах ввоза не знал.

За выявленное нарушение требований действующего законодательства нарушитель оштрафован на 500 рублей.

По теме

Мэрия приняла все 20 детских площадок, которые были построены благодаря помощи из Москвы
03.10.17 12:10
Артур Парфенчиков вошел в пятерку самых сексуальных губернаторов России
03.10.17 11:58
В субботу на Древлянке-8 прошел необычный День открытых дверей
03.10.17 11:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-03 11:32:34
Смешной штраф.
majan
2017-10-03 10:15:47
Кошачий корм тоже уже из пальмы делают ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:22
Политкухня
То немцу смерть 1
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
02.10.2017 13:20
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»