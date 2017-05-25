Житель Карелии во время застолья незаметно украл у друга телевизор
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В Костомукше местный житель обокрал друга во время застолья, сообщили в МВД Карелии.
Информация о преступлении поступила в полицию от 65-летнего костомукшанина. Он сообщил, что из его квартиры исчезли телевизор, веб-камера, роутер и системный блок. Похищенную технику заявитель оценил в 14,5 тыс. рублей.
Полицейские выяснили обстоятельства преступления. Оказалось, что потерпевший принимал у себя дома знакомых, не обошлось без алкоголя. На следующий день после застолья хозяин обнаружил, что его обворовали.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый подозреваемый – 49-летний знакомый заявителя, который в вечер преступления был в числе гостей. Еще в ходе распития спиртного он незаметно от присутствующих вынес имущество и спрятал его, а затем вернулся к столу.
Подозреваемый сознался в содеянном и выдал все похищенное. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
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