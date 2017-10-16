Житель Карелии взял заем под ворованные телефоны

В Прионежском районе повар лишился телефонов и рюкзака после общения с коллегой, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району обратился петрозаводчанин с общением о краже имущества. Мужчина работает поваром на одном из туристических объектов, расположенных в районе.

Октябрьским вечером в комнате для персонала он общался с коллегой-официантом. Не обошлось без употребления спиртного.

После ухода собеседника выяснилось, что пропали два мобильных телефона заявителя и рюкзак.

Полицейские выяснили, что 43-летний знакомый потерпевшего заложил телефоны в обеспечение краткосрочного займа, а вырученные деньги потратил.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее судимому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.