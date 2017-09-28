Житель Кондопоги убил инвалида за "лайки" в соцсети

Житель Кондопоги осужден за причинение смерти инвалиду на почве ревности из-за "лайков" в социальной сети, сообщает прокуратура Карелии.

В марте 2017 года неоднократно судимый, пьяный 36-летний житель Кондопоги из ревности избил свою подругу, сломав ей несколько ребер, нос и причинив сотрясение мозга. Поводом стала положительная оценка фотографий потерпевшей в социальной сети ее бывшим приятелем.

Избиение прекратилось только после прибытия сотрудников полиции, которых вызвали соседи.

После случившегося женщина прекратила отношения с обидчиком, но он не успокоился.

Узнав, что подруга находится в квартире своего бывшего приятеля – инвалида, ревнивец пришел туда и нанес сопернику множественные удары по голове и телу. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд с учетом прежних судимостей назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.