Житель Кондопоги угнал автомобиль и сдал его в металлолом

Полицейские Кондопоги раскрыли кражу автомобиля у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции обратился житель Кондопоги. У него был похищен ВАЗ-21093, который стоял длительное время в одном из дворов.

Сотрудник уголовного розыска установил местонахождение автомобиля – он оказался на стоянке пункта приема металлолома. Выяснилось, что хозяин пункта приобрел похищенный автомобиль за 5 тысяч рублей у молодого человека.

Полицейские сумели установить личность подозреваемого - 21-летнего жителя Кондопоги. Вскоре он был задержан.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.