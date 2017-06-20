17:40, 20 Июня 2017
Житель Кондопоги угнал автомобиль и сдал его в металлолом
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Полицейские Кондопоги раскрыли кражу автомобиля у местного жителя, сообщает МВД Карелии.
В отдел полиции обратился житель Кондопоги. У него был похищен ВАЗ-21093, который стоял длительное время в одном из дворов.
Сотрудник уголовного розыска установил местонахождение автомобиля – он оказался на стоянке пункта приема металлолома. Выяснилось, что хозяин пункта приобрел похищенный автомобиль за 5 тысяч рублей у молодого человека.
Полицейские сумели установить личность подозреваемого - 21-летнего жителя Кондопоги. Вскоре он был задержан.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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