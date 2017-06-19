Житель Костомукши пытался убить полицейских, а потом выстрелил себе в рот

В Карелии мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, летом 2016 года сотрудники полиции, получив сообщение о семейном скандале в одном из частных домов Костомукши, прибыли на место происшествия.

Полицейские установили, что 51-летний хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения побил свою жену. Женщина сообщила, что мужчина вооружен.

Сотрудники полиции прошли в квартиру. Злоумышленник произвел несколько выстрелов из пистолета в одного из стражей порядка, ранив его. Мужчина выбежал из дома и причинил себе огнестрельное ранение ротовой полости, после чего был задержан.

В ходе обыска у обвиняемого, кроме пистолета, были обнаружены и изъяты 218 патронов для нарезного огнестрельного оружия различного калибра.

Сотрудник полиции, получивший огнестрельные ранения, был прооперирован и остался жив.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.