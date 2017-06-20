Житель Петербурга претендует на пост главы Карелии
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Партия "Народ против коррупции" выдвинула кандидата на выборы главы Карелии.
Как стало известно "Столице на Онего", общероссийская политическая партия "Народ против коррупции" на съезде в Москве 19 июня выдвинула кандидатом на выборы главы Карелии Игоря Алпеева.
Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 г. в Белгородской области. Окончил Северо-Западный заочный политехнический институт; ему была присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство".
По словам карельского политолога Анатолия Цыганкова, "ни партия, выдвинувшая Алпеева, ни сам он прежде не были замечены на политическом поле России".
"Трудно ответить на вопрос: зачем житель Санкт-Петербурга решил баллотироваться на пост губернатора Карелии? С большой долей вероятности можно говорить, что партия "Народ против коррупции" не сумеет собрать необходимого числа голосов представителей местной власти, чтобы зарегистрировать кандидата для участия в губернаторских выборах", - отмечает политолог.
Добавим, что имя Игоря Алпеева осенью прошлого года называли в числе возможных сменщиков Александра Худилайнена на посту руководителя Карелии.
Алпеев стал уже седьмым кандидатом на выборы главы Карелии, выдвинутым политической партией.
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