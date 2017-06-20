Житель Петербурга претендует на пост главы Карелии

Партия "Народ против коррупции" выдвинула кандидата на выборы главы Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", общероссийская политическая партия "Народ против коррупции" на съезде в Москве 19 июня выдвинула кандидатом на выборы главы Карелии Игоря Алпеева.

Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 г. в Белгородской области. Окончил Северо-Западный заочный политехнический институт; ему была присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство".

По словам карельского политолога Анатолия Цыганкова, "ни партия, выдвинувшая Алпеева, ни сам он прежде не были замечены на политическом поле России".

"Трудно ответить на вопрос: зачем житель Санкт-Петербурга решил баллотироваться на пост губернатора Карелии? С большой долей вероятности можно говорить, что партия "Народ против коррупции" не сумеет собрать необходимого числа голосов представителей местной власти, чтобы зарегистрировать кандидата для участия в губернаторских выборах", - отмечает политолог.

Добавим, что имя Игоря Алпеева осенью прошлого года называли в числе возможных сменщиков Александра Худилайнена на посту руководителя Карелии.

Алпеев стал уже седьмым кандидатом на выборы главы Карелии, выдвинутым политической партией.