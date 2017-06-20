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18:20, 20 Июня 2017

Житель Петербурга претендует на пост главы Карелии

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Партия "Народ против коррупции" выдвинула кандидата на выборы главы Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", общероссийская политическая партия "Народ против коррупции" на съезде в Москве 19 июня выдвинула кандидатом на выборы главы Карелии Игоря Алпеева.

Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 г. в Белгородской области. Окончил Северо-Западный заочный политехнический институт; ему была присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство".

По словам карельского политолога Анатолия Цыганкова, "ни партия, выдвинувшая Алпеева, ни сам он прежде не были замечены на политическом поле России".

"Трудно ответить на вопрос: зачем житель Санкт-Петербурга решил баллотироваться на пост губернатора Карелии? С большой долей вероятности можно говорить, что партия "Народ против коррупции" не сумеет собрать необходимого числа голосов представителей местной власти, чтобы зарегистрировать кандидата для участия в губернаторских выборах", - отмечает политолог.

Добавим, что имя Игоря Алпеева осенью прошлого года называли в числе возможных сменщиков Александра Худилайнена на посту руководителя Карелии. 

Алпеев стал уже седьмым кандидатом на выборы главы Карелии, выдвинутым политической партией. 

 

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Комментарии

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Гарик
2017-06-20 18:36:05
Видимо не просто так идет на выборы к нам ,в чем то уверен??? И учился не с Димоном , а с Гарантом ))
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