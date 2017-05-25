Житель Петрозаводска чуть не продал чужой велосипед

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14:06, 25 Мая 2017

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Двухколесное средство не было пристегнуто и могло стать добычей кого угодно.

Утром 18 мая жительница микрорайона Птицефабрика обнаружила неприятный факт – из подъезда пропал ее велосипед. Экотранспорт не был пристегнут, его стоимость была оценена в 8 700 рублей, сообщили в карельском МВД.

Благодаря видеонаблюдению, имевшемуся на придомовой территории, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Ночью ранее судимый 35-летний гражданин зашел в подъезд и похитил велосипед. Пока он придумывал, как выгоднее сбыть незаконно добытое имущество, полицейские разыскали его.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция Карелии напоминает всем поклонникам велодвижения: не стоит рассчитывать на то, что преступники обойдут стороной конкретно вашу лестничную клетку, подъезд, кладовку общего пользования. Терять материальные ценности, испытывать негативные переживания не придется, если вы разумным образом позаботитесь о сохранности велосипеда. С открытием велосезона подобные кражи встречаются все чаще. Будьте более ответственны в вопросах сохранности собственного имущества.

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