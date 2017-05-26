Житель Петрозаводска искал 150 рублей, а нашел два кольца, фонарик и уголовный срок

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Рецидивист напугал пенсионерку пистолетом в микрорайоне Птицефабрика.

По сообщению МВД Карелии, около полудня 25 мая 81-летняя петрозаводчанка услышала в своем доме звон стекла. Она вышла из комнаты проверить, что произошло, и увидела на веранде незнакомого человека, который разбил окно и проник в помещение. Мужчина, у которого в руках был пистолет, спросил у хозяйки 150 рублей. Пенсионерка испугалась и закрылась в комнате. Больше в доме никого не было, телефона у женщины под рукой не оказалось. Потому она затаилась, да и злоумышленник не стал "беспокоить".

Спустя некоторое время хозяйка вновь вышла из своей комнаты и обнаружила, что незваный гость все еще в доме. Он обыскивал ящики шкафов в поисках ценностей.

Разбойник снова стал угрожать пистолетом, а потерпевшая опять спряталась в своей комнате.

Мужчина забрал два золотых кольца и фонарик, но в это время приехал зять пенсионерки, который также живет в этом доме. Он увидел разбитое окно, немедленно вбежал в дом, где лицом к лицу столкнулся с преступником. Тот продемонстрировал оружие и предупредил: "Дернешься – застрелю!", после чего покинул дом.

Мужчина тут же побежал за подмогой к родственнику, проживающему по соседству. У него в гостях был друг. Узнав о произошедшем, молодые люди прыгнули в машину и бросились за разбойником. В считанные минуты они догнали нападавшего, выбили из его рук пистолет и повалили на землю, а затем связали руки. В таком виде мужчина был передан полицейским, которых успел вызвать зять пенсионерки.

В настоящее время подозреваемый, 32-летний ранее неоднократно судимый петрозаводчанин, задержан. Изъято похищенное  и пневматический пистолет, который внешне очень похож на настоящий. Задержанный рассказал, что накануне был в гостях у знакомых жителей микрорайона Птицефабрика. Застолье было бурное, и наутро мужчину мучило похмелье. Он решил залезть в чужой дом в поисках денег или того, что можно сбыть, а потом купить спиртное. Пневматический пистолет, который он нашел в прошлом году, укрепил уверенность в том, что все удастся.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. 

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