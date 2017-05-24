Житель Петрозаводска, избивший врача, выплатит пострадавшей компенсацию

Житель карельской столицы выплатит по суду 30 тыс. рублей за избиение фельдшера.

Как установлено в судебном заседании, истица работает фельдшером в Больнице скорой медицинской помощи. В сентябре 2016 года она в составе бригады скорой помощи выехала по вызову.

Проживающий по этому адресу пенсионер вызвал врачей для своего гостя, с которым он распивал алкоголь.

"Открыв фельдшеру дверь, он сразу же потребовал немедленно отвезти в больницу его друга, нуждающегося в медицинской помощи. На предложение сначала осмотреть больного хозяин квартиры отреагировал агрессивно: стал с силой толкать фельдшера, хватал ее за волосы и высказывал угрозы убийством. С целью демонстрации реальности своих намерений он приставил нож к животу потерпевшей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Приговором мирового судьи в июле 2016 года за угрозу убийством виновный был осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде 110 часов обязательных работ.

Как уточнили в прокуратуре, в результате неправомерных действий осужденного фельдшер испытала нравственные страдания и физическую боль. Она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с виновного компенсации причиненного морального вреда.

Суд взыскал с ответчика в пользу фельдшера компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.