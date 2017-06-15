Новости. Общество
08:40, 15 Июня 2017

Житель Петрозаводска не смог взыскать 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом плеча

По теме

Молодежный совет поддержал инициативу о столичном статусе Петрозаводска
15.06.17 09:01
Житель Петрозаводска не смог взыскать 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом плеча
15.06.17 08:40
После вмешательства Парфенчикова большинство автобусных рейсов в районы Карелии восстановили
15.06.17 08:05
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд отказал в удовлетворении иска горожанина к ТСЖ о взыскании свыше 800 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке во дворе дома.

Петрозаводский городской суд накануне отказал жителю города в удовлетворении его иска к ТСЖ о взыскании свыше 800 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте суда.

Петрозаводчанин рассчитывал взыскать с одного из товариществ собственников жилья компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, упущенную прибыль в размере 320 тысяч рублей и стоимость оказанной ему психологической помощи в размере 3 тысяч рублей. Свои требования истец обосновывал тем, что в одну из декабрьских ночей 2014 года он, возвращаясь домой от друга, упал на скользкой дорожке во дворе одного из домов Петрозаводска. В результате падения у истца врачами скорой медицинской помощи был диагностирован перелом левой плечевой кости, и в январе 2015 года он был прооперирован. Истец утверждает, что пережил сильные нравственные страдания из-за падения, неоднократно обращался к психологу за помощью, кроме того из-за перелома он не смог работать и с ним был расторгнут трудовой договор до окончания срока его действия. Полагает, что падение произошло по вине ТСЖ, работники которого не посыпали скользкую дорожку песком.

Петрозаводский городской суд в удовлетворении иска отказал.

Решение не вступило в законную силу.

По теме

Молодежный совет поддержал инициативу о столичном статусе Петрозаводска
15.06.17 09:01
Житель Петрозаводска не смог взыскать 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом плеча
15.06.17 08:40
После вмешательства Парфенчикова большинство автобусных рейсов в районы Карелии восстановили
15.06.17 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-15 08:49:52
Возвращался ночью от друга... Впечатление, что фраза не закончена. А не было ли врачами скорой помощи кроме перелома диагностировано еще и алкогольное опьянение?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  31
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2017 14:47
Частная жизнь
"Я шумиху не люблю" 7
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
14.06.2017 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Принцесса без горошины
детям
Концерты (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Анна Каренина. История Вронского
Орбита 9
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»