Житель Петрозаводска не смог взыскать 800 тысяч за падение на скользкой дорожке и перелом плеча

Петрозаводский городской суд отказал в удовлетворении иска горожанина к ТСЖ о взыскании свыше 800 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке во дворе дома.

Петрозаводский городской суд накануне отказал жителю города в удовлетворении его иска к ТСЖ о взыскании свыше 800 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте суда.

Петрозаводчанин рассчитывал взыскать с одного из товариществ собственников жилья компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, упущенную прибыль в размере 320 тысяч рублей и стоимость оказанной ему психологической помощи в размере 3 тысяч рублей. Свои требования истец обосновывал тем, что в одну из декабрьских ночей 2014 года он, возвращаясь домой от друга, упал на скользкой дорожке во дворе одного из домов Петрозаводска. В результате падения у истца врачами скорой медицинской помощи был диагностирован перелом левой плечевой кости, и в январе 2015 года он был прооперирован. Истец утверждает, что пережил сильные нравственные страдания из-за падения, неоднократно обращался к психологу за помощью, кроме того из-за перелома он не смог работать и с ним был расторгнут трудовой договор до окончания срока его действия. Полагает, что падение произошло по вине ТСЖ, работники которого не посыпали скользкую дорожку песком.

Петрозаводский городской суд в удовлетворении иска отказал.

Решение не вступило в законную силу.