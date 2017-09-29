Житель Петрозаводска обокрал спящего соседа

Мужчину подвели доверчивость и незапертая дверь.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился 63-летний горожанин с сообщением о краже денег. Мужчина пояснил, что пытался снять деньги с банковской карты, на которую ему приходит пенсия, но счет оказался пуст. При запросе информации в коммерческом учреждении, владельцу подтвердили, что все сбережения – 20 тысяч рублей – были обналичены в одном из банкоматов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее несудимый 25-летний петрозаводчанин. В беседе с полицейскими он дал признательные показания и пояснил, что с потерпевшим знаком давно. Являясь соседом по двору, он часто заходил к пенсионеру пообщаться. В такие дни хозяин вместе с гостем нередко посещали магазин, где молодой мужчина смог подглядеть и запомнить парольную информацию от карты.

В один из дней подозреваемый навестил заявителя, - у него была открыта дверь в квартиру, а сам он крепко спал. Мужчина похитил карту, обналичил средства, а затем ее выкинул.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязуется возместить ущерб.