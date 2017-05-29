Житель Петрозаводска обокрал стройплощадку

Возможно, это не единственное преступление, совершенное им.

Как сообщили в МВД Карелии, утром 19 мая работники строительного объекта в центре города обнаружили, что дверь контейнера для хранения оборудования вскрыта. Пропало содержимое: перфоратор, удлинители, ручной инструмент. Общая стоимость похищенного оценивалась в 55 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД установили и задержали подозреваемого – 25-летнего местного жителя. Они выяснили, что молодой мужчина ночью вскрыл контейнер и вывез имущество для дальнейшего незаконного сбыта. Благодаря действиям оперативников стройинструмент изъят и будет возвращен владельцам.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям.