Житель Петрозаводска пойдет под суд после ночевки на чужой даче

Полиция Карелии настоятельно рекомендует жителям республики, закрывающим дачный сезон, позаботиться о сохранности имущества, оставляемого в загородных домах.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Прионежского района раскрыли обстоятельства кражи, совершенной в одной из деревень. В дом, используемый жителями Петрозаводска как дача, проник неизвестный. Он похитил бинокль, спиннинг, зарядное устройство, два ножа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель карельской столицы, случайно оказавшийся в поселении. В беседе со стражами порядка он пояснил, что замерз, поэтому проник в пустующий дом, разбив окно. Отоспавшись, наутро молодой мужчина прихватил различное имущество, и ретировался.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 "Кража" УК РФ, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о дополнительной квалификации деяния по части 1 статьи 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище".

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам.

Полиция просит дачников заботиться о своем имуществе. Прежде всего, необходимо вывезти все ценное, на что могут позариться злоумышленники. Нелишне укрепить входы-выходы, продумать систему охраны, а также предупредить соседей о том, чтобы они присматривали за жильем.