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Новости. Криминал
06:40, 17 Октября 2017
фото: prof-filtr.ru

Житель Петрозаводска пойдет под суд за распространение детского порно

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На одном из сайтов житель Петрозаводска разместил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Теперь ему грозит 10 лет колонии.

Петрозаводский Следком закончил расследование и передал в суд уголовное дело о распространении в Интернете порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Под суд пойдет местный житель, который, по версии следствия, разместил на одном из сайтов в сети Интернет материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Размещенная информация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет, сообщили в Следкоме.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 10 лет.

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