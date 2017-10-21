Житель Петрозаводска попал в аварию по пути в Санкт-Петербург

Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся.

Как сообщил участник ДТП, в минувшую пятницу 20 октября вечером водитель микроавтобуса, следовавшего из Петрозаводска в Санкт-Петербург, не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся в кювет.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. В аварии никто не пострадал.

Пассажиры перевернувшегося микроавтобуса добирались до места назначения на попутках.

По словам участника ДТП, по дороге в Санкт-Петербург он увидел еще 4 автомобиля, вылетевших со скользкой дороги.