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Новости. Общество
08:20, 19 Сентября 2017

Житель Петрозаводска пожаловался на баранов со Старой Кукковки

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Петрозаводчанин рассказал, что животные атакуют автомобилистов.

Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в социальной сети "Вконтакте".

По словам жителя карельской столицы Дмитрия Дащинского, бараны перемещаются по Старой Кукковке в районе поворота на Вытегорское шоссе и угрожают автомобилистам.

"Там бесконтрольно бегают бараны, и уже один ударил Hyndai",- рассказал автор поста.

Также подписчик паблика пожаловался на хозяина парнокопытных, который отказывается реагировать на жалобы автомобилистов, которым мешают бегающие под колесами бараны.

"Хозяин баранов орёт, что его бараны могут разгуливать где попало", - возмущается очевидец.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-09-19 09:13:56
Повелитель баранов достукается до того, шо страхари по регрессу попытаются отсудить ущерб, который они выплатили клиенту. Ну и отсудят. Этот гранд-баран будет бегать и пищать, шо его в суде обидели, несмотря шо все мы сами кузнецы своего "счастья"
эдуард3
2017-09-19 09:44:54
Беня,
" 10".
Золотые Ваши слова про счастье, оно же разное может быть.
Но вопрос в другом, разрешило же Государство носками на проспектах на чем не попадя торговать, так чем бараны хуже?, могут и травку на газонах щипать - а где то и корова - священное животное.
Просто - надо объезжать баранов, и делов то - на 10 грамм бензина, и потерянных 10 секунд а геморроя не будет!

Беня
2017-09-19 10:08:55
эдуард3, вот идете вы на работу, погода хорошая, осень, небо ясно, золото на голубом. На языке вертится рифма от этой красоты Но вдруг...ВДРУГ в вас сзади шото таки втыкается, в аккурат между ног, в глазах темнеет от тупой боли, вы шатаясь оборачиваетесь, а на вас исподлобья смотрит то, шо вроде бы не хуже носков.
Бараны хотят жрать, бодаются и срут. А носки, к счастью, лишены этих недостатков.
эдуард3
2017-09-19 08:55:28
Готовьте новый Арт - объект.

Баран красивый и кудрявый на Ленина теперь стоит?!
Иль не успели , лишь в живую, по Городу он блея колесит.
Оленю очень одиноко, хотя оленей рядом тьма.
Теперь баран ему подспорье, баранов дружная семья.

Недавно селезня кормили, красивый жирный экземпляр
Как крошек кинули - приплыла, его большая вся семья.
Собаки стаей бродят вместе, не могут выбрать экземпляр
Кто представлять их будет чинно в Столице Края - вот беда.

Недавно гуси пролетали и видели оленя с высоты
Наверно,так же там решали, на Ленина кого им подкатить.
А чайки, свой протест нам показали, на самом видном месте Ильича - помет оставили на счастье, такой что смыть не могут
ливни и гроза.

И скоро будет Ленина проспект им домом, идешь и видишь зоопарк: медведи, овцы, лоси бродят и это для Столицы есть - пиар?!
Смотрю носками все торгуют, лоток по центру -Ленина стоит!
Но мне сказали - Арт - объектом он не будет - последние его пришли деньки.

Суровый Край, забытый Центром, здесь чудеса вокруг живут
Дождина хлещет, скоро ведь морозы - и в Арт Объектах город может " утонуть" :)





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