Житель Петрозаводска пожаловался на баранов со Старой Кукковки

Петрозаводчанин рассказал, что животные атакуют автомобилистов.

Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в социальной сети "Вконтакте".

По словам жителя карельской столицы Дмитрия Дащинского, бараны перемещаются по Старой Кукковке в районе поворота на Вытегорское шоссе и угрожают автомобилистам.

"Там бесконтрольно бегают бараны, и уже один ударил Hyndai",- рассказал автор поста.

Также подписчик паблика пожаловался на хозяина парнокопытных, который отказывается реагировать на жалобы автомобилистов, которым мешают бегающие под колесами бараны.

"Хозяин баранов орёт, что его бараны могут разгуливать где попало", - возмущается очевидец.