Житель Петрозаводска предстанет перед судом за картинку в Интернете

Обвиняемый разместил на одном из сайтов изображение с текстом, содержащими высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей.

Как рассказали в Следкоме Карелии, в Петрозаводске перед судом предстанет 26-летний мужчина, обвиняемый в размещении в сети Интернет сообщений экстремистского характера.

По версии следствия, молодой человек разместил на одном из сайтов изображение с текстом, содержащими высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей, которые являются источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет.