Житель Петрозаводска пропил технику соседа

Почти новую стиральную машинку он продал за копейки.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию сообщение о краже поступило от 23-летнего петрозаводчанина. В течение нескольких дней молодой мужчина находился в больнице, а когда вернулся домой, обнаружил исчезновение стиральной машинки. Ущерб составил без малого 23 тысячи рублей.

Выяснилось, что заявитель, неожиданно оказавшись в медицинском учреждении, отдал ключи соседу и попросил его принести из дома необходимые вещи и присмотреть за котом. Обнаружив исчезновение своего имущества, потерпевший сразу же спросил об этом у приятеля. Тот сперва ответил, что кто-то украл машинку. Буквально несколько минут спустя он сказал, что бытовая техника сломалась и он отвез ее в ремонт. На это владелец сообщил, что ни о какой поломке не может быть и речи: машинка куплена пару месяцев назад, а если уж и был дефект – то действует гарантия.

Уже в ходе разговора с полицейскими подозреваемый признался, что ему очень хотелось выпить, а денег не было. Тогда он и воспользовался чужими ключами, зашел в квартиру, забрал стиральную машинку, которую продал малознакомому человеку за пару тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант, 31-летний петрозаводчанин, который в прошлом имел проблемы с законом, находится под подпиской о невыезде.