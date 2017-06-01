Житель Петрозаводска, пугавший людей пистолетом, сам отделался "легким испугом"

Суд назначил мягкое наказание за угрозы убийства и вред здоровью.

Петрозаводский городской суд 31 мая вынес приговор в отношении мужчины, который в январе, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке одного из домов Петрозаводска, приставив травматический пистолет ко лбу ранее незнакомой гражданке, угрожал ей убийством. После этого он прошел в ее квартиру и стал угрожать убийством присутствующим, а также выстрелил несколько раз, причинив одному из потерпевших легкий, а другому тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.